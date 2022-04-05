Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир»

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Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковипир».
Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир»
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Согласно данным реестра, препарат в форме капсул был зарегистрирован 4 апреля, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.

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