Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Ковипир»

Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковипир».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госреестр лекарственных средств.

Согласно данным реестра, препарат в форме капсул был зарегистрирован 4 апреля, дата окончания действия регистрационного удостоверения — 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что Минздрав России зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

Врач-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.