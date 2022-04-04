Невролог Жданов призвал воздерживаться от самолечения

Врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Геннадий Жданов призвал воздерживаться от самолечения.

«Пациент, прочитав описания болезней в интернете и ощутив какой-то симптом у себя, начинает заниматься диагностикой и самолечением. Начинает назначать себе препараты, которые могут навредить, смазать симптомы для врача, ухудшить протекание заболевания и мешать диагностике», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, только врач может разобраться с диагнозом по симптомам.

Как предупредил Жданов, пациенты, которые поставили себе диагноз и назначили препараты, могут ухудшить своё состояние.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.