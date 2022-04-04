Ряд больниц в Москве вернётся к обычному режиму работы из-за улучшения ситуации с COVID-19

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Ряд медицинских и реабилитационных учреждений в Москве вернётся к обычному режиму работы из-за улучшения ситуации с COVID-19.
Ряд больниц в Москве вернётся к обычному режиму работы из-за улучшения ситуации с COVID-19
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Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Эпидемиологическая обстановка в столице значительно улучшилась. Благодаря заметному снижению как ежедневного числа заболевших коронавирусом, так и количества госпитализаций меняется работа медицинских и реабилитационных учреждений», — заявила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, в настоящее время к плановой работе возвращается около 5 тыс. коек. Большую часть из них консервируют — это четыре резервных госпиталя и родеры на территории больниц.

Также стало известно, что за последние два года оборудование столичных поликлиник, больниц и лабораторий значительно обновлено, передаёт «Утро.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Всего было закуплено более 38 тыс. единиц различной медтехники, ещё около 120 тыс. единиц различного медицинского оборудования и изделий в рамках борьбы с коронавирусом. Часть закупок при этом носила беспрецедентный характер с учётом их сроков и объёмов», — отметила Ракова.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса.

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