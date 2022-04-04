В Туле началась акция «Неделя без турникетов»

В Туле началась ежегодная всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов».

Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Цель кампании — информирование школьников о работе основных предприятий региона, популяризация профессий, необходимых для инженерных специальностей и производств.

В ходе акции учащиеся смогут посетить компании и пообщаться с сотрудниками.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.