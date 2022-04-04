В Туле началась акция «Неделя без турникетов»
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Об этом сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Цель кампании — информирование школьников о работе основных предприятий региона, популяризация профессий, необходимых для инженерных специальностей и производств.
В ходе акции учащиеся смогут посетить компании и пообщаться с сотрудниками.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.