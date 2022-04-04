В Ростовской области подтвердили 433 случая коронавируса за сутки

В Ростовской области подтвердили 433 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 365 377. Коэффициент распространения болезни составляет 0,8.

В целом в России за минувшие 24 часа выявили 15 291 случай COVID-19, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.