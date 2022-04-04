В Новосибирской области выявили 224 случая коронавируса за сутки

В Новосибирской области выявили 224 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Всего коронавирусом переболели более 252 тыс. новосибирцев, а выздоровели больше 236 тыс.», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа зарегистрировали 759 случаев COVID-19, передаёт Inforeactor со ссылкой на штаб. Госпитализированы 39 пациентов.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.