В Новосибирской области выявили 224 случая коронавируса за сутки

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В Новосибирской области выявили 224 случая коронавируса за последние сутки.
В Новосибирской области выявили 224 случая коронавируса за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на оперативный штаб.

«Всего коронавирусом переболели более 252 тыс. новосибирцев, а выздоровели больше 236 тыс.», — заявили в штабе.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге за минувшие 24 часа зарегистрировали 759 случаев COVID-19, передаёт Inforeactor со ссылкой на штаб. Госпитализированы 39 пациентов.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

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