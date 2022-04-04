В Ленобласти зафиксировали 173 случая COVID-19 за сутки

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В Ленинградской области зафиксировали 173 случая COVID-19 за сутки. Госпитализирован 31 пациент.
В Ленобласти зафиксировали 173 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 182 252. Вылечились 174 602 жителя, в том числе 32 — за минувшие 24 часа.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в области привились 1 048 657 человек, завершили иммунизацию 1 009 504.

В целом за сутки в России выявили 15 291 случай COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса.

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