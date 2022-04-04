В Татарстане зарегистрировали 263 случая COVID-19 за сутки

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В Татарстане зарегистрировали 263 случая COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 78 жителей.
В Татарстане зарегистрировали 263 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Общее число заболевших в регионе достигло 138 315. Выздоровели 130 197 человек, в том числе 63 за минувшие 24 часа.

Тем временем в Москве ситуация с коронавирусом остаётся благополучной, заявил мэр Сергей Собянин. Об этом сообщает Inforeactor. По словам мэра, медики советуют горожанам не отказываться от вакцинации.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

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