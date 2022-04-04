В Кемеровской области выявили 153 случая COVID-19 за сутки

В Кемеровской области выявили 153 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 341 житель.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 445. Выздоровели 150 475 жителей.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5717 пациентов.

Также стало известно, что в Удмуртии за минувшие 24 часа зарегистрировали 145 случаев COVID-19. Госпитализированы 25 человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Выздоровели за сутки 490 жителей.

В поликлиниках наблюдается 3351 пациент, в ковидных центрах — 201 пациент в состоянии средней тяжести, 27 — в тяжёлом.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.