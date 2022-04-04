В Кемеровской области выявили 153 случая COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кемеровской области выявили 153 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровел 341 житель.
В Кемеровской области выявили 153 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Общее число заболевших в регионе достигло 158 445. Выздоровели 150 475 жителей.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 5717 пациентов.

Также стало известно, что в Удмуртии за минувшие 24 часа зарегистрировали 145 случаев COVID-19. Госпитализированы 25 человек, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Выздоровели за сутки 490 жителей.

В поликлиниках наблюдается 3351 пациент, в ковидных центрах — 201 пациент в состоянии средней тяжести, 27 — в тяжёлом.

Ранее врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова рассказала об особенностях заболевания от омикрон-штамма коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить