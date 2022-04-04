Промсвязьбанк сообщил о начале работы в Крыму

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Промсвязьбанк начал предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Промсвязьбанк сообщил о начале работы в Крыму
  • РИА Новости

«ПСБ начал работу в Крыму, где теперь предоставляет свои услуги как розничным клиентам, так и бизнесу. В частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчётных счётов и подключение к услугам эквайринга», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.

Правительство России приняло решение сохранить программу льготного кредитования резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму и Севастополе в 2022 году.

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