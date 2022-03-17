В Промсвязьбанке заявили о готовности к работе в Крыму

Промсвязьбанк готов предоставить полный спектр финансовых услуг в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

«ПСБ готов обеспечить комплексное финансовое сопровождение инфраструктурных и социальных проектов Крыма, предоставить населению, а также предприятиям полуострова, в том числе субъектам МСП, доступ к полному спектру финансовых услуг и сервисов федерального системно значимого банка», — приводит ТАСС заявление.

В банке добавили, что появление ПСБ в Крыму поможет создать «финансовую магистраль» для сотрудничества полуострова со всеми субъектами России.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, опасавшимся ранее санкций, теперь можно не бояться начинать работать в Крыму.