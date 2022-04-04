Кардиолог Иванов предупредил о рисках употребления разжижающих кровь препаратов

Заведующий первым кардиологическим отделение Госпиталя для ветеранов войн №2 Сергей Иванов предупредил, что употребление антикоагулянтов (кроворазжижающих препаратов) может увеличить риск длительных кровотечений.

«Надо понимать, что антикоагулянты — это препараты, которые разжижают кровь, но они также повышают риски любых кровотечений. Если больной получает антикоагулянт, кровотечения у него становятся достаточно выраженными», — сказал Иванов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Так, при посещении стоматолога или, например, перед предстоящей плановой операцией необходимо проинформировать специалистов о том, что вы принимаете антикоагулянты, напомнил врач.

Ранее доктор медицинских наук Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО, в беседе с URA.RU рассказал, что совместное употребление витаминов и лекарственных средств может иметь негативные последствия.