Врач Горенков рассказал о пользе прогулок при повышенном давлении

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Роман Горенков, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине), рассказал, что малоподвижный образ жизни может приводить к повышению артериального давления.
Врач Горенков рассказал о пользе прогулок при повышенном давлении
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«Если много сидеть перед телевизором или компьютером, то будет повышенное артериальное давление. Стресс также приводит к повышению давления. Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее 10 тыс. шагов, то есть 8,5 км. Эта активность будет способствовать снижению артериального давления», — объяснил Горенков в беседе с радио Sputnik.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.

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