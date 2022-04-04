Врач Горенков рассказал о пользе прогулок при повышенном давлении

Роман Горенков, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине), рассказал, что малоподвижный образ жизни может приводить к повышению артериального давления.

«Если много сидеть перед телевизором или компьютером, то будет повышенное артериальное давление. Стресс также приводит к повышению давления. Физическая активность, но не переутомление, всегда способствует снижению давления. В среднем человек среднего возраста в день должен проходить не менее 10 тыс. шагов, то есть 8,5 км. Эта активность будет способствовать снижению артериального давления», — объяснил Горенков в беседе с радио Sputnik.

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.