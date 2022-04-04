Восстановительные работы начали на пострадавшей от украинского удара нефтебазе в Белгороде
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«Повреждения значительные. Восстановительные работы уже начались», — приводит ТАСС его слова в эфире канала «Россия 24».
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.
В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.