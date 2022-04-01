Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Бастрыкин поручил установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе лётчиков и их командиров.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что утром 1 апреля два вертолёта ВВС Украины вошли в российское воздушное пространство и атаковали нефтебазу в Белгороде.