Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.
Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде
  • РИА Новости

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении ведомства в Telegram

Бастрыкин поручил установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе лётчиков и их командиров.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.

Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что утром 1 апреля два вертолёта ВВС Украины вошли в российское воздушное пространство и атаковали нефтебазу в Белгороде.

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