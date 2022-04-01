Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства авиаудара по нефтебазе в Белгороде
- РИА Новости
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата расследовать обстоятельства авиаудара украинских боевиков в Белгороде и установить виновных», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Бастрыкин поручил установить лиц, причастных к выполнению авиаудара, в том числе лётчиков и их командиров.
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.
Президенту России Владимиру Путину доложили о пожаре на нефтебазе в Белгороде.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.
Позднее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков подтвердил, что утром 1 апреля два вертолёта ВВС Украины вошли в российское воздушное пространство и атаковали нефтебазу в Белгороде.