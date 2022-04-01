В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде

В МЧС России сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде.

«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведёт мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что проживающие в районе нефтебазы граждане могут вернуться в свои дома.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.