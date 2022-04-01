В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде

Короткая ссылка
В МЧС России сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МЧС РФ

«Пожар на нефтебазе в Белгороде ликвидирован. Лаборатория Роспотребнадзора ведёт мониторинг на предмет содержания в воздухе вредных веществ. По результатам замеров ПДК не превышает допустимых значений», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что проживающие в районе нефтебазы граждане могут вернуться в свои дома.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить