Мэр Белгорода: проживающие в районе нефтебазы граждане могут вернуться в свои дома
- © РИА Новости / Таисия Лисковец
«Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из Белгород-Арены уже доставили обратно», — сообщил он.
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.
Вечером этого же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.