Мэр Белгорода: проживающие в районе нефтебазы граждане могут вернуться в свои дома

Мэр Белгорода Антон Иванов в своём Telegram-канале сообщил, что проживающие в районе нефтебазы граждане могут вернуться в свои дома.

«Пожар на нефтебазе локализовали. Сейчас ликвидируют оставшиеся небольшие очаги горения. Угрозы жизни и здоровью людей нет. Все жители могут возвращаться в свои дома. Группу из Белгород-Арены уже доставили обратно», — сообщил он.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Вечером этого же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пожар на нефтебазе в Белгороде локализован.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.