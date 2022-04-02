Зеленский ушёл ответа на вопрос, приказал ли он ударить по нефтебазе в Белгороде

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос ведущего Fox News о том, приказал ли он нанести удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — сказал он в интервью телеканалу.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.

В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.