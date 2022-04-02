Зеленский ушёл ответа на вопрос, приказал ли он ударить по нефтебазе в Белгороде
«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — сказал он в интервью телеканалу.
Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.
В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.