Зеленский ушёл ответа на вопрос, приказал ли он ударить по нефтебазе в Белгороде

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Президент Украины Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос ведущего Fox News о том, приказал ли он нанести удар по нефтебазе в Белгороде.

«Я не обсуждаю мои приказы в качестве главнокомандующего или главы государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с военными, а они сообщают мне», — сказал он в интервью телеканалу.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара по территории нефтебазы в Белгороде.

В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.

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