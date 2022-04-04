Иммунолог Болибок рассказал, как правильно употреблять витаминные комплексы

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей — это помогает им лучше усваиваться.

«Любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей. Так устроены все пищеварительные системы: когда продукт переваривается, тогда он и усваивается», — объяснил Болибок в беседе с URA.RU.

При этом врач обратил внимание, что натуральные продукты сегодня не всегда могут восполнить нехватку витаминов в организме. С этой задачей способны справиться витаминные комплексы.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.