Иммунолог Болибок рассказал, как правильно употреблять витаминные комплексы

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что натуральные и синтетические витамины нужно принимать вместе с пищей — это помогает им лучше усваиваться.
Иммунолог Болибок рассказал, как правильно употреблять витаминные комплексы
  • Gettyimages.ru

«Любые витаминные комплексы, натуральные или синтетические, лучше всего усваиваются, если принимаются вместе с пищей. Так устроены все пищеварительные системы: когда продукт переваривается, тогда он и усваивается», — объяснил Болибок в беседе с URA.RU.

При этом врач обратил внимание, что натуральные продукты сегодня не всегда могут восполнить нехватку витаминов в организме. С этой задачей способны справиться витаминные комплексы.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.

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