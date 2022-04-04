«Известия»: в России готовят программу для репатриации высококлассных специалистов

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В России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину. Об этом сообщает «Известия».

Отмечается, что со стороны высококлассных специалистов появился запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за границей.

Исходя из такого спроса, в Москве решили разработать программу для репатриации.

Среди предлагаемых бонусов предусмотрены: дополнительные льготы, выплаты пособия до полугода при отсутствии источников дохода и других льгот.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

В начале марта он заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

В Минцифры допустили внесение изменений в условия льготной ипотеки для IT-специалистов

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