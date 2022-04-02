В Минцифры допустили внесение изменений в условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Короткая ссылка
Минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки может быть снижен на 50 тыс., также в Минцифры допустили расширение возрастных рамок для оформления кредита на жильё.

«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тыс. рублей для регионов», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, определили и форму подачи заявлений для получения отсрочки от армии — его можно будет оформить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва IT-компании необходимо будет подать списки сотрудников.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

В начале марта он заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить