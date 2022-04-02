В Минцифры допустили внесение изменений в условия льготной ипотеки для IT-специалистов

Минимальный порог дохода для получения IT-специалистами льготной ипотеки может быть снижен на 50 тыс., также в Минцифры допустили расширение возрастных рамок для оформления кредита на жильё.

«Минцифры России внимательно изучило реакцию отрасли и внесло изменения. Предлагаем такую меру поддержки распространить на IT-специалистов в возрасте от 22 до 45 лет с доходом от 150 тыс. рублей в месяц для городов миллионников и от 100 тыс. рублей для регионов», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, определили и форму подачи заявлений для получения отсрочки от армии — его можно будет оформить в электронном виде. За 50 дней до начала призыва IT-компании необходимо будет подать списки сотрудников.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о порядке отсрочки от службы в армии для IT-специалистов.

В начале марта он заявил о введении льготной ипотеки и отсрочки от армии для сотрудников IT-компаний.