Диетолог Соломатина предупредила о вреде просмотра телевизора при приёме пищи

Диетолог Елена Соломатина предупредила о негативных последствиях просмотра телевизора при приёме пищи.

«Когда мы как-то отвлекаемся, то мозгу приходится выполнять и другую работу, он обрабатывает информацию, выстраивает картинки, в мозге происходит сложная работа по перевариванию информации и раскладыванию её по полочкам. Иногда получается, что если мы смотрим что-то очень интересное, то эта визуальная доминанта перекрывает сигналы от еды», — рассказала она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Соломатиной, приём пищи за просмотром телевизора может привести к перееданию.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.