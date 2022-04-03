В Белгородской области сообщили о взрыве с падением обломков

Взрыв с падением обломков на землю произошёл в поселке Томаровка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом заявил глава администрации Яковлевского городского округа Олег Медведев.

«В Томаровке всё спокойно. Был хлопок, на землю упали обломки. Как и положено, улицу оцепили, вызвали оперативные службы», — цитирует РИА Новости Медведева.

Он также заявил об отсутствии жертв и разрушений.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара.

В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за шесть часов до удара ВВС Украины по объектам в Белгороде США призвали своих граждан покинуть Россию и Украину.