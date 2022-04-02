Захарова допустила, что США знали о планах ВСУ ударить по объектам в Белгороде

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за шесть часов до удара ВВС Украины по объектам в Белгороде США призвали своих граждан покинуть Россию и Украину.
Захарова допустила, что США знали о планах ВСУ ударить по объектам в Белгороде
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

В своём Telegram-канале дипломат напомнила, что официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга призвал граждан США «покинуть Россию и Украину».

«Через шесть часов 02:00 UTC 1 апреля два украинских вертолёта Ми-24 пересекли границу России и нанесли удар по объектам в Белгороде. Вашингтон знал?» — написала Захарова.

Утром 1 апреля два вертолёта украинских ВВС нанесли авиаудары по нефтебазе в Белгороде. В результате загорелись восемь резервуаров с топливом.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства украинского авиаудара.

В МЧС России сообщили о ликвидации пожара.

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