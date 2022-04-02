Захарова допустила, что США знали о планах ВСУ ударить по объектам в Белгороде

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что за шесть часов до удара ВВС Украины по объектам в Белгороде США призвали своих граждан покинуть Россию и Украину.

globallookpress.com

© MFA Russia