Губернатор Беглов: Санкт-Петербург обеспечен продуктами питания

Санкт-Петербург полностью обеспечен продуктами питания и прочими необходимыми товарами, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Лично убедился, что все продовольственные товары имеются в наличии. Если говорить о сахаре, то здесь порядка 300 тонн. Соли — около 200 тонн, значительный запас других продуктов, который ежедневно пополняется и доставляется в магазины. В Ленинградской области есть завод по производству сахара. Сейчас посмотрели, как оттуда прибыла очередная партия», — приводит его слова пресс-служба.

Вместе с тем не все торговые сети и магазины имеют большие складские помещения, отметил Беглов.

По этой причине компании корректируют графики поставок, а правительство города вместе с торговыми сетями решают задачи по поставкам продуктов.

«Ажиотажа нет. Город полностью обеспечен продуктами питания и другими необходимыми товарами. Поставки продолжаются», — подчеркнул губернатор.

Ранее в пресс-службе Минпромторга заявили, что в России снизился ажиотажный спрос на гречку.