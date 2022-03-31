В Минпромторге заявили о снижении ажиотажного спроса на гречку в России

В пресс-службе Минпромторга заявили, что в России снизился ажиотажный спрос на гречку.

Об этом пишет «Газета.Ru».

«Минпромторг России провёл совещание с Минсельхозом, ФАС, торговыми сетями, отраслевыми ассоциациями и союзами производителей по вопросу текущей ситуации на потребительском рынке. На совещании в том числе обсуждался вопрос повышенного спроса на ряд товаров. Участники отметили снижение спроса к предыдущему месяцу. В том числе потому, что население закупилось продуктами впрок. Торговые сети не заявляли о повышенном спросе на гречку», — сообщили в министерстве.

Эксперты, однако, не исключили новой волны спроса на гречку, несмотря на то, что запасов крупы в России достаточно.

Ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН рассказал, когда в российских магазинах могут вновь появиться скидки.