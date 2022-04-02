Сахалинский сухогруз «Виктор» сняли с мели в Приморье

Сухогруз «Виктор» сняли с мели у села Малая Кема, заявил директор корсаковской компании-судовладельца «Синяя лента» Леонид Цинковский.

«В настоящее время судно пришвартовано к сахалинскому буксиру «Кавдейкин», который подошёл к месту происшествия в пятницу», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника агентства, после осмотра судна спасателями команда сухогруза начнёт подготовку к переходу в Корсаков.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья.

Уточняется, что на борту находились девять членов экипажа, их эвакуировали.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.