Сахалинский сухогруз «Виктор» сняли с мели в Приморье

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Сухогруз «Виктор» сняли с мели у села Малая Кема, заявил директор корсаковской компании-судовладельца «Синяя лента» Леонид Цинковский.

«В настоящее время судно пришвартовано к сахалинскому буксиру «Кавдейкин», который подошёл к месту происшествия в пятницу», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника агентства, после осмотра судна спасателями команда сухогруза начнёт подготовку к переходу в Корсаков.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья.

Уточняется, что на борту находились девять членов экипажа, их эвакуировали.

Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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