Сахалинский сухогруз «Виктор» сняли с мели в Приморье
«В настоящее время судно пришвартовано к сахалинскому буксиру «Кавдейкин», который подошёл к месту происшествия в пятницу», — сказал он в комментарии РИА Новости.
По словам собеседника агентства, после осмотра судна спасателями команда сухогруза начнёт подготовку к переходу в Корсаков.
Ранее сообщалось, что сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья.
Уточняется, что на борту находились девять членов экипажа, их эвакуировали.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.