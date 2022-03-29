Прокуратура проводит проверку из-за посадки на мель в Приморье сахалинского судна

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Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту посадки на мель в Тернейском районе Приморья сахалинского судна «Виктор».
Прокуратура проводит проверку из-за посадки на мель в Приморье сахалинского судна
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности мореплавания в связи с посадкой на мель 28 марта судна «Виктор» (судовладелец ООО «Синяя лента», порт приписки Корсаков) в районе посёлка Малая Кема Приморского края», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на борту находились девять членов экипажа, которые эвакуированы, пострадавших нет.

«Судовладельцем принимаются меры по снятию сухогруза с мели», — отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Виктор» сел на мель в Тернейском районе Приморья.

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