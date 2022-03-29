Сахалинский сухогруз «Виктор» сел на мель в Приморье, экипаж эвакуировали
- РИА Новости
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«Судно село на мель у села Малая Кема, недалеко от берега. Утечки топлива нет, никто не пострадал, экипаж снят и доставлен на берег», — цитирует его РИА Новости.
По словам собеседника агентства, на борту корабля не было груза, помимо 7 т топлива. Повреждений судно не получило.
Его снимут с мели, когда пройдёт циклон.
Ранее сухогруз «Омский 205», шедший с грузом из Турции в Ростов, подал сигнал бедствия в районе Керчи в Чёрном море.
Спасательный корабль Росморречфлота взял его на буксир.