Подавший сигнал бедствия российский сухогруз «Омский 205» отбуксируют в район Керчи

Спасательный корабль Росморречфлота взял на буксир подавший сигнал бедствия российский сухогруз «Омский 205».

«Первым к теплоходу подошло пограничное судно. Затем спасательное судно Росморречфлота «Спасатель Демидов» взяло его на буксир. Ведёт его в район убежища — это посёлок Героевское в районе Керчи», — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росморречфлота.

Ранее сухогруз «Омский 205», шедший с грузом из Турции в Ростов, подал сигнал бедствия в районе Керчи в Чёрном море — судно получило пробоину.

На борту сухогруза находятся 12 человек, производится откачка воды.