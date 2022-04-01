Росздравнадзор заявил о стабилизации ситуации со спросом на лекарства

Короткая ссылка
Пресс-служба Росздравнадзора заявила, что обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается.
Росздравнадзор заявил о стабилизации ситуации со спросом на лекарства
  • Gettyimages.ru
  • © AlexanderFord

«Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг наличия лекарственных средств.

Как ранее заявила пресс-служба Росздравнадзора, люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить