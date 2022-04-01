Росздравнадзор заявил о стабилизации ситуации со спросом на лекарства

Пресс-служба Росздравнадзора заявила, что обстановка на рынке лекарств в России постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на препараты снижается.

«Обстановка на лекарственном рынке постепенно нормализуется, ажиотажный спрос на фармпрепараты снижается, что подтверждает и уменьшение количества обращений граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что Росздравнадзор на постоянной основе ведёт мониторинг наличия лекарственных средств.

Как ранее заявила пресс-служба Росздравнадзора, люди ажиотажно закупают лекарства на годы вперёд, что и приводит к тому, что поставщики не успевают своевременно пополнять запасы в аптеках.