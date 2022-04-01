В Кемеровской области зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за сутки

В Кемеровской области зарегистрировали 260 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 423 жителя.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный центр мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

Общее число заболевших в регионе достигло 157 933, выздоровевших — 149 410.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 6274 пациента.

Также стало известно, что в Севастополе до 31 мая продлили режим повышенной готовности, введённый в связи с пандемией. Изменения в соответствующий указ внёс губернатор Михаил Развожаев, передаёт «Новый Севастополь». Документ размещён на официальном портале органов исполнительной власти города.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.