В Татарстане выявили 270 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 270 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 137 518. Выздоровели 129 211 жителей, в том числе 813 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Крыму за сутки зарегистрировано 258 случаев коронавируса, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в республике заболели 178 380 человек, вылечились 169 903 (+329 за минувшие 24 часа).

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.