Прокуратура пресекла попытки незаконного вывоза из России более 6 тысяч тонн товаров

Прокуратура пресекла попытки незаконного вывоза из России более 6 тыс. т товаров, ограниченных к перемещению. Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры России.

Отмечается, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере реализации специальных экономических мер, в том числе запрета на экспорт отдельных видов товаров.

Прокуроры установили, что организация, участвующая во внешнеторговой деятельности, предприняла попытку вывоза из России через многосторонний грузопассажирский железнодорожный пункт пропуска пяти железнодорожных контейнеров пшеницы.

По данным ведомства, подобные нарушения в марте обнаружены в деятельности ещё десяти хозяйствующих субъектов. Эти организации «в период действия ограничительных мер организовали вывоз за пределы России автомобильным и железнодорожным транспортом 104 контейнеров, груженных пшеницей, общим весом более 6 тыс. т, а также свыше 90 грузовых мест авиационных компонентов и промышленного холодильного оборудования».

Отмечается, что был пресечён незаконный вывоз товаров стоимостью более 1,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что цены на пшеницу в ФРГ значительно выросли с момента начала спецоперации России на Украине.