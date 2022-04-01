Терапевт Хухрев назвал причину частых простуд в весенний период

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал, почему люди часто простужаются и болеют весной.

В беседе с радио Sputnik специалист отметил, что весной погода часто меняется, например, температура воздуха может порой опускаться ниже 0 °С.

В таких условиях организму сложно сопротивляться вирусам, поэтому для инфекции уязвимы те люди, которые стремятся как можно раньше сменить зимний гардероб на весенний.

«Сезон простуд стабильно сохраняется до середины апреля. На солнце может быть жарко, но ещё достаточно много холода аккумулировано в земле и в тающем снеге. Буквально сразу после захода солнца сильно холодает, градусов на пять-семь. И тут человека, который расслабился, разделся, может подстерегать простуда», — сказал Хухрев.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.