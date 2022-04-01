Депутат Занко оценила предложение ликвидировать финансируемые недружественными странами НКО

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Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в беседе с RT прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран.
Депутат Занко оценила предложение ликвидировать финансируемые недружественными странами НКО
  • РИА Новости

«Конкретно в этой инициативе важно понимать, что в недружественных странах могут проживать люди, которые дружественны нам, например, наши соотечественники. Иногда они тоже жертвуют денежные средства фонда для того, чтобы помогать, несмотря на расстояние, людям здесь, на территории Российской Федерации», — пояснила депутат.

Парламентарий заявила, что с осторожностью относится к данному предложению. По её мнению, наиболее важным фактором является не источник финансирования организации, а характер её деятельности.

«В то же время, мы сейчас работаем вместе с Министерством экономического развития для того, чтобы создать механизм исключения из реестров социально ориентированных некоммерческих организаций те организации, которые ведут именно антироссийскую деятельность, потому что пока такого механизма, к сожалению, нет», — сообщила эксперт.

Она также указала на наличие прецедентов, когда после прохождения конкурсных процедур и получения грантов организация вдруг начинала проводить антироссийскую политику.

«Мы хотели бы также разработать механизм возврата тех грантов, которые сейчас есть у НКО, ведущих антироссийскую деятельность», — заключила Занко.

Ранее в Госдуме предложили ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран.

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