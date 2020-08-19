В Крыму рассказали о работе социально ориентированных некоммерческих организаций

Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю рассказало о работе региональных некоммерческих организаций.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

В Севастополе число добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций увеличилось почти в два раза с 2017 по 2019 годы.

Количество организаций за это время выросло незначительно — с 606 до 619.

Крымстат отмечает, что большинство региональных некоммерческих организаций региона заняты в сфере развития физической культуры и спорта — 26,7%.

Оказание социальных услуг населению — 18,9%, патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан — 16%, культура и искусство — 12,9%, образование, просвещение и наука — 12,6%, прочие виды деятельности — 12,9%.

Как сообщала ранее «Москва 24» со ссылкой на официальный портал мэра и правительства Москвы, в столице рассказали о работе НКО по организации бесплатных спортивных мероприятий.