Депутат ГД Фёдоров предложил запретить ряд НКО, получающих средства из недружественных стран

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что на фоне введения масштабных санкций против российских юридических и физических лиц правительство России распорядилось расширить список недружественных стран.

При этом, как он уточнил, в данный перечень вошло значительное число государств, которые на протяжении последних лет активно финансировали российские некоммерческие организации (НКО), ведущие политическую деятельность внутри страны. В соответствии с действующим законодательством данные НКО обязаны определять себя в качестве выполняющих функцию иностранного агента.

Однако на фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, финансирующие НКО, добиваются критической дестабилизации политической и экономической ситуации в России, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность запретить российским НКО, ведущим политическую деятельность, получать средства от физических и юридических лиц, государственных учреждений — представителей недружественных стран, а также включить получение средств из вышеуказанных источников в перечень оснований для ликвидации НКО», — говорится в тексте обращения.

При этом парламентарий предлагает оставить право продолжить деятельность в России организаций, выполняющих функцию иностранного агента, но получающих иностранное финансирование от резидентов государств, не включённых в список недружественных государств.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли в том числе Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские Острова и Гибралтар.