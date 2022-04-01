Депутат ГД Фёдоров предложил запретить ряд НКО, получающих средства из недружественных стран

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил ликвидировать НКО, которые получают средства из недружественных стран. Копия письма на имя генпрокурора Игоря Краснова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что на фоне введения масштабных санкций против российских юридических и физических лиц правительство России распорядилось расширить список недружественных стран.

При этом, как он уточнил, в данный перечень вошло значительное число государств, которые на протяжении последних лет активно финансировали российские некоммерческие организации (НКО), ведущие политическую деятельность внутри страны. В соответствии с действующим законодательством данные НКО обязаны определять себя в качестве выполняющих функцию иностранного агента.

Однако на фоне последних событий очевидно, что недружественные страны, финансирующие НКО, добиваются критической дестабилизации политической и экономической ситуации в России, отметил парламентарий.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность запретить российским НКО, ведущим политическую деятельность, получать средства от физических и юридических лиц, государственных учреждений — представителей недружественных стран, а также включить получение средств из вышеуказанных источников в перечень оснований для ликвидации НКО», — говорится в тексте обращения.

При этом парламентарий предлагает оставить право продолжить деятельность в России организаций, выполняющих функцию иностранного агента, но получающих иностранное финансирование от резидентов государств, не включённых в список недружественных государств.

Ранее правительство России утвердило перечень недружественных государств, в который вошли в том числе Австралия, Албания, Андорра, Британия, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские Острова и Гибралтар.

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