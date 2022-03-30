«Мосволонтёр» и коворкинг-центры НКО проведут курс по повышению квалификации

Сеть коворкинг-центров НКО и ресурсный центр «Мосволонтёр» запускают совместный курс повышения квалификации.

На бесплатных занятиях участникам расскажут об управлении персоналом и координации волонтёров, сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики столицы Екатерина Драгунова рассказала, что это уже второй такой совместный курс.

По её словам, в прошлый раз курс успешно завершили представители 45 некоммерческих организаций (НКО). В этом году запланировано много интерактивных занятий: игры на конфликтное взаимодействие, практические задачи и тесты, добавила Драгунова.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.