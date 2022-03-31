Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах хурмы

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о полезных свойствах хурмы.
Диетолог Королёва рассказала о полезных свойствах хурмы
  • Legion-Media

«В хурме содержится множество полезных веществ. Среди них — витамины C, P и PP, которые благотворно влияют на сосуды, они обеспечивают нам прочность сосудистой стенки, их эластичность, поэтому поддерживают систему кровообращения в здоровом виде», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, хурма также богата витаминами группы В, что важно для поддержания работы нервной системы, а витамин А полезен для глаз.

Как отметила Королёва, ягода может повышать уровень сахара в крови, поэтому хурмой не стоит злоупотреблять тем, кто страдает сахарным диабетом.

«Имеются в составе хурмы и танины, которые придают вяжущее свойство этому продукту. Поэтому людям с патологией желудочно-кишечного тракта, а также детям до четырёх лет лучше его не давать», — добавила эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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