В Пермском крае продлили действие ряда антиковидных мер

В Пермском крае продлили действие ряда антикоронавирусных мер.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора.

«В Прикамье срок действия антикоронавирусных мер продлён до 30 апреля. Соответствующие изменения внесены в указ о мероприятиях, направленных на противодействие распространению COVID-19», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время в регионе сохраняются требования по соблюдению масочного режима, социальной дистанции и так далее.

Ранее руководитель лор-клиники, лор-врач высшей категории Владимир Зайцев в беседе с Nation News дал рекомендации заболевшим COVID-19.