В России отменили тестирование на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу граждан

Роспотребнадзор отменил обязательное тестирование на коронавирус для россиян и граждан из стран ЕАЭС при пересечении сухопутной границы России.

«Абзац первый пункта 2 после слов «автомобильного сообщения» дополнить словами, «а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок государственной границы Российской Федерации», — говорится в дополнении к постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.

Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее в российском правительстве сообщили, что препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир внесли в России в перечень жизненно необходимых лекарств.