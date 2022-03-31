В России отменили тестирование на COVID-19 для пересекающих сухопутную границу граждан
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«Абзац первый пункта 2 после слов «автомобильного сообщения» дополнить словами, «а также граждан Российской Федерации, въезжающих в Российскую Федерацию через сухопутный участок государственной границы Российской Федерации», — говорится в дополнении к постановлению главного государственного санитарного врача России Анны Поповой.
Отмечается, что постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее в российском правительстве сообщили, что препарат для лечения коронавирусной инфекции молнупиравир внесли в России в перечень жизненно необходимых лекарств.