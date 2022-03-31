Молнупиравир внесли в России в перечень жизненно необходимых препаратов
- РИА Новости
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В обновлённый перечень добавлен препарат молнупиравир, который применяется для лечения больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов числятся 800 наименований.
Ранее Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы в регионах было достаточное количество препаратов от коронавируса для амбулаторных больных.