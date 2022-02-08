Мишустин поручил главам регионов контролировать наличие лекарств от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам лично следить, чтобы в регионах было достаточное количество препаратов от коронавируса для амбулаторных больных.

«Я хочу обратиться ко всем главам регионов: пожалуйста, продолжайте лично заниматься всеми вопросами, которые касаются борьбы с коронавирусом», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер поручил губернаторам «контролировать процесс оказания помощи гражданам и внимательно следить за обеспечением препаратами тех, кто лечится амбулаторно».

Ранее Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира.

Научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.