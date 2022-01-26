Cell Research перечислил восемь эффективных противовирусных препаратов против «омикрона»

Научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.