Cell Research перечислил восемь эффективных противовирусных препаратов против «омикрона»
Согласно данным исследования, наиболее эффективными противовирусными препаратами являются EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира. — RT), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.
Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил высокую вируснейтрализующую активность «Спутника V» против «омикрона».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.