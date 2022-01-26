Cell Research перечислил восемь эффективных противовирусных препаратов против «омикрона»

Короткая ссылка
Научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.

Согласно данным исследования, наиболее эффективными противовирусными препаратами являются EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира. — RT), рибавирин, ремдезивир, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), нафамостат, камостат и апротинин.

Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил высокую вируснейтрализующую активность «Спутника V» против «омикрона».

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить