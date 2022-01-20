Гинцбург объяснил высокую вируснейтрализующую активность «Спутника V» против «омикрона»

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью RT объяснил, почему российская вакцина «Спутник V» даёт титр вируснейтрализующих антител к омикрон-штамму более чем в два раза выше по сравнению с двумя уколами Pfizer.

«Это происходит за счёт того, что «Спутник» даёт более широкий спектр вируснейтрализующих антител на различно изменяющиеся варианты коронавируса, которые появлялись и будут появляться», — сказал он.

Гинцбург объяснил, что содержащаяся в «Спутнике» конструкция антигена была исходно заложена российскими эпидемиологами.

«Они сразу предупреждали, что надо конструировать вакцину таким образом, чтобы она давала максимально широкий спектр вируснейтрализующих антител», — отметил учёный.

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи по итогам совместного исследования с итальянским Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani сообщили, что «Спутник V» даёт вируснейтрализующих антител к «омикрону» в два раза больше, чем Pfizer.

Также в РФПИ сообщили, что «Спутник Лайт» является универсальным бустером для других вакцин.