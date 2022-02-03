Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Эсперавир» на основе молнупиравира.

«Дата государственной регистрации: 3 февраля 2022 года. Торговое наименование: «Эсперавир». Международное непатентованное наименование: молнупиравир», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что лекарство будут выпускать в виде капсул по 200 и 400 мг.

Ранее научный журнал Cell Research со ссылкой на результаты исследования учёных из Кентского и Франкфуртского университетов назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективно противостоят омикрон-штамму COVID-19.