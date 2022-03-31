Диетолог Соломатина высказалась о сроках годности кефира

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Врач-диетолог Елена Соломатина высказалась о сроках годности кефира.
Диетолог Соломатина высказалась о сроках годности кефира
  • globallookpress.com

«Однодневный, «молодой» кефир — мягкий, его дают даже младенцам. Но дальше, когда бактерии продолжают свою работу и сбраживают сахар всё больше и больше, он превращается практически в уксус. Кефир становится достаточно кислым, появляется этанол, то есть алкоголь», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила Соломатина, кефир, которому больше трёх дней, не стоит пить людям с обострениями заболевания ЖКТ, например, при гастрите или панкреатите.

По словам эксперта, нежелательно употреблять кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, так как количество этанола в крови может превысить допустимую норму.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News дал советы по питанию при гастрите.

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