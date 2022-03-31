В Ростовской области выявили 801 случай коронавируса за сутки

В Ростовской области выявили 801 случай коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Общее число заболевших в регионе достигло 362 944. Коэффициент распространения вируса составляет 0,86.

Больше всего заболевших за минувшие 24 часа в Ростове-на-Дону (111 жителей).

В целом в России за сутки зарегистрировали 19 377 случаев COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил о необходимости ревакцинации населения от коронавирусной инфекции.