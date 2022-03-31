Таможенная подкомиссия одобрила ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки

Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки.

Отмечается, что это сделано в целях защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки.

«В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Это влечёт за собой риски значительного увеличения её экспорта в ущерб потребностям внутреннего рынка», — говорится в сообщении Минсельхоза России.

Уточняется, что инициатива Минсельхоза содержит ряд мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

«В частности, ведомство предлагает ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объёме 1,5 млн т) и шрота (700 тыс. т) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается, что они будут распределены между производителями по историческому принципу. Кроме того, планируется установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», — добавили в ведомстве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.