Таможенная подкомиссия одобрила ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки

Короткая ссылка
Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки.
Таможенная подкомиссия одобрила ограничение экспорта масличных и продуктов их переработки
  • АГН «Москва»

Отмечается, что это сделано в целях защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей предприятий переработки.

«В настоящее время на фоне резкого роста мировых цен на подсолнечное масло и масличные отмечается повышенный спрос на российскую продукцию. Это влечёт за собой риски значительного увеличения её экспорта в ущерб потребностям внутреннего рынка», — говорится в сообщении Минсельхоза России.

Уточняется, что инициатива Минсельхоза содержит ряд мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования.

«В частности, ведомство предлагает ввести нетарифные квоты на экспорт подсолнечного масла (в объёме 1,5 млн т) и шрота (700 тыс. т) с 15 апреля по 31 августа 2022 года. Предусматривается, что они будут распределены между производителями по историческому принципу. Кроме того, планируется установить временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса с 1 апреля по 31 августа текущего года», — добавили в ведомстве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал расширить список товаров, которые стоит экспортировать только за рубли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить